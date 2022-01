Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat beim letzten Rennen vor den Olympischen Spielen enttäuscht. Beim Super-G auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen kam die WM-Zweite in der Abfahrt in ihrer schwächeren Disziplin nur auf Rang 20. Am Vortag hatte sie in der alpinen Königsdisziplin nur um 0,04 Sekunden das Podest verpasst.

Die windumtoste Olympia-Generalprobe gewannen zeitgleich Cornelia Hütter (Österreich) und Federica Brignone (Italien), Rang drei belegte mit großem Rückstand (+0,82 Sekunden) Tamara Tippler (Österreich). Die deutschen Nachwuchsläuferinnen Carina Stuffer und Nadina Kapfer kamen auf die Plätze 32 und 33.