St. Moritz (SID) - Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in St. Moritz eine Spitzenplatzierung klar verpasst. Bei widrigen Bedingungen belegte die WM-Zweite von 2021 auf der verkürzte Strecke Corviglia nur Rang 24. Zur Bestzeit von Elena Curtoni aus Italien, die überraschend vor ihrer Mannschaftskollegin Sofia Goggia gewann, fehlten ihr 2,16 Sekunden. "Das Ergebnis ist nicht akzeptabel", sagte Weidle nach dem Rennen in der ARD.

Beste Deutsche war überraschend Emma Aicher, die bei ihrem erst dritten Start bei einer Weltcup-Abfahrt mit der hohen Nummer 40 auf Rang 15 fuhr. Damit erfüllte die 19 Jahre alte Olympia-Zweite mit der Mannschaft zugleich zur Hälfte die deutsche Norm für die WM im Februar in Courchevel/Meribel (Frankreich). Ebenfalls in die Punkteränge kam zudem Katrin Hirtl-Stanggassinger, die als 27. das beste Resultat ihrer Karriere in einer Abfahrt erzielte.

Weidle wollte ihre enttäuschende Leistung nicht auf die schlechte Sicht schieben. "Man weiß eigentlich, wo es hingeht", sagte die 26-Jährige und ergänzte: "Ich bin selbst ein bisschen ratlos, wo so ein riesiger Rückstand herkommt." Allerdings kann sich Weidle bereits am Samstag bei der zweiten Abfahrt auf der Corviglia rehabilitieren. Da werde sie "mit einer gehörigen Portion Wut am Start stehen". Auch das Wetter soll dann wesentlich besser sein.

Für die 31 Jahre alte Curtoni war es der dritte Weltcupsieg. Sie lag 0,29 Sekunden vor Goggia, die im kanadischen Lake Louise die ersten beiden Abfahrten des Winters gewonnen hatte. Rang drei belegte Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz (+0,73 Sekunden).