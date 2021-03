Lenzerheide (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin besitzt im letzten Rennen der alpinen Saison noch einmal die Chance auf ihren 70. Weltcupsieg. Beim Riesenslalom in Lenzerheide/Schweiz liegt die 26 Jahre alte Amerikanerin knapp in Führung, Meta Hrovat (Slowenien) und Marta Bassino (Italien) folgen zeitgleich (+0,10 Sekunden) auf Rang zwei. Bassino stand bereits vor dem Rennen als Gewinnerin des Riesenslalom-Weltcups fest. Eine deutsche Läuferin ist nicht am Start.