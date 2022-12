Wolkenstein in Gröden (SID) - Hartnäckiger Nebel hat am Freitag zur Absage des Super-G im Rahmen der Weltcup-Rennen im Grödnertal geführt. Kurz vor der ursprünglich geplanten Startzeit um 11.45 Uhr entschied die Rennjury, dass aufgrund der ungünstigen Wetterprognose auch eine Verschiebung nicht möglich sei. Am Samstag soll auf der Saslong eine weitere Abfahrt ausgetragen werden.