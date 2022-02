Peking (SID) - Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo wirbelt schon am ersten Wettkampftag der Skirennläufer das Programm durcheinander. Wegen der starken Böen über dem Kunstschneeband in Yanqing wird die Männer-Abfahrt nicht vor 12.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) gestartet. Das gab die Jury bekannt.

Zur ursprünglich vorgesehenen Startzeit um 11.00 Uhr (4.00 Uhr MEZ) soll eine Entscheidung getroffen werden, ob die Verschiebung um eine Stunde ausreichend ist. Ganz unbeeinflusst wird das Rennen vom Wind auch dann nicht sein. "Das ist ein schwieriger Berg, windstill ist es hier nie", sagte Renndirektor Markus Waldner.

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat vier Läufer am Start: Neben Vize-Weltmeister Andreas Sander gehen Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger ins Rennen in der Königsdisziplin. Topfavorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.