Köln - Der Italiener Dominik Paris hat am Freitag in Bormio die ausgefallene Abfahrt vom alpinen Ski-Weltcup in Gröden gewonnen. Auf der um 240 m verkürzten Piste "Stelvio" siegte der amtierende Super-G-Weltmeister vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Österreicher Matthias Mayer. Der 30-jährige Paris ist mit nunmehr vier Erfolgen Abfahrts-Rekordsieger in Bormio.

Thomas Dreßen (Mittenwald) setzte auf der anspruchsvollen Piste bei schwerigen Sichtverhältnissen seine bemerkenswerte Comeback-Saison als Neunter im Zwischenklassement mit 1,52 Sekunden Rückstand auf die Siegerzeit fort.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.