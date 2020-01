Sotschi (SID) - Zu viel Schnee wirbelt das Programm beim alpinen Ski-Weltcup im russischen Rosa Chutor durcheinandergewirbelt. Am Freitag musste deshalb auch das dritte Abfahrtstraining abgesagt werden. Der Testlauf soll auf verkürzter Strecke am Samstag (9.00 Uhr/MEZ) nachgeholt werden, das für 10.30 Uhr (MEZ) geplante Rennen wird um eine Stunde nach hinten verschoben. Am Sonntag (10.00 Uhr/MEZ) ist auf der Olympia-Piste von 2014 noch ein Super-G vorgesehen.