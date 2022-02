Peking (SID) - Vize-Weltmeisterin Kira Weidle bekommt nur noch höchstens eine weitere Chance, um sich mit der Olympia-Abfahrt besser vertraut zu machen. Das zweite Training für das Rennen in der Königsdisziplin am Dienstag (11.00 Uhr OZ, 4.00 MEZ) musste am Sonntag wegen Schneefalls in Yanqing abgesagt werden.

Damit steht nach dem ersten Testlauf am Samstag nur noch das Abschlusstraining am Montag auf dem Programm, ehe es tags darauf um Medaillen geht. Weidle hatte bei der Frauen-Premiere auf der "Rock" als Zweite aber bereits gezeigt, dass sie zu den Kandidatinnen fürs Podium zählt, zumal die Trainingsschnellste, Priska Nufer aus der Schweiz, einen Torfehler beging.