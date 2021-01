Bischofshofen (SID) - Alle sechs deutschen Skispringer haben sich für das Finale der 69. Vierschanzentournee am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Andrzej Stekala (Polen/Nr. 26) - Karl Geiger (Oberstdorf/25.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/30.) - Ziga Jelar (Slowenien/21.)

Daniel Tschofenig (Österreich/32.) - Severin Freund (Rastbüchl/19.)

Martin Hamann (Aue/34.) - Pius Paschke (Kiefersfelden/17.)

Jewgeni Klimow (Russland/43.) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf/8.)

Weitere Duelle u.a.:

Kamil Stoch (Polen/1.) - Matthew Soukup (Kanada/50.)

Simon Ammann (Schweiz/48.) - Halvor Egner Granerud (Norwegen/3.)

Maciej Kot (Polen/45.) - Dawid Kubacki (Polen/6.)