Köln (SID) - Die deutschen Skispringer greifen beim dritten Team-Wettbewerb des Weltcup-Winters nach dem Sieg. Im polnischen Zakopane liegen die DSV-Adler um den Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger (Oberstdorf) nach dem ersten Durchgang mit 561,7 Punkten deutlich vor Norwegen (541,6) in Führung und haben ein Polster von knapp 17 Metern. Zuletzt hat das deutsche Team im Vorjahr ebenfalls in Zakopane im Weltcup triumphiert.

Vor 40.000 Zuschauern im ausverkauften Hexenkessel an der Wielka-Krokiew-Schanze sprang Geiger wie der ins Team zurückgekehrte Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf 133,0 m. Bester Deutscher war Stephan Leyhe (Willingen) mit 139,0 m, lediglich Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf) fiel mit 123,0 m etwas ab. In den beiden bisherigen Teamspringen der Saison in Wisla (5.) und Klingenthal (6.) hatte der deutsche Vierer das Podest jeweils deutlich verfehlt.

Dritter ist Slowenien (529,8), Gastgeber Polen um Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki liegt beim Heimspiel nur auf Platz fünf (528,1).

Bundestrainer Stefan Horngacher hatte sein Team wie erwartet aufgestellt. Der zuletzt wegen einer Handverletzung fehlende Eisenbichler erhielt den Vorzug vor Pius Paschke (Kiefersfelden). Rückkehrer Richard Freitag (Aue), der wegen Formschwäche aus der Vierschanzentournee ausgestiegen war, soll sich nach guter Qualifikation bei seinem Comeback-Wettkampf auf das Einzel am Sonntag konzentrieren.