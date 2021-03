Köln (SID) - 365 Tage nach seinem Kreuzbandriss in Trondheim hat Skispringer Stephan Leyhe (29) wieder erste Sprünge auf der Schanze absolviert. "Ein Jahr lang anders trainieren, als man es kennt. Immer das Ziel vor Augen: wieder springen", schrieb der Willinger bei Facebook, "und das habe ich diese Woche geschafft, habe meine ersten Sprünge gemacht. Jetzt geht der Weg des Comebacks in eine neue Phase."

Leyhe und der Deutsche Skiverband (FIS) bestätigten, dass der Team-Weltmeister von 2019 in seiner Wahlheimat Hinterzarten auf der 70-m-Schanze drei Sprünge problemlos absolviert hat. Bundestrainer Stefan Horngacher hatte den Test mitorganisiert und beobachtet. Im Sommer will Leyhe die neue Saison in Angriff nehmen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat er nach wie vor fest im Visier.