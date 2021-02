Klingenthal (SID) - Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler liegt beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal zur Halbzeit in Führung. Der 29-Jährige aus Siegsdorf sprang im ersten Durchgang 138,0 m und setzte sich mit 136,0 Punkten knapp vor Norwegens Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud an die Spitze, der mit 136,0 m auf 135,1 Punkte kam. Dritter ist der Japaner Keiichi Sato (134,4).

Die nächste bittere Pleite kassierte Karl Geiger. Der Skiflug-Weltmeister aus Oberstdorf kam nur auf 123,5 m und verpasste auf Platz 38 als einziger deutscher Starter den zweiten Durchgang. Schon am Vortag war Geiger mit Rang 32. ausgeschieden.

Der Sachse Martin Hamann (Aue) liegt beim Heimspiel auf einem starken zehnten Platz, direkt dahinter sortierte sich Pius Paschke (Kiefersfelden) ein, der am Samstag als bester Deutscher Rang sieben belegt hatte. Constantin Schmid (Oberaudorf) ist 19., Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) schaffte es auf Platz 24 anders als am Vortag ebenfalls in den zweiten Durchgang.