Köln (SID) - Markus Eisenbichler (29) ist nach seinem furiosem Start in die Skisprung-Saison zum Sportler des Monates November gewählt worden. Der Weltmeister setzte sich bei dem Voting der von der Sporthilfe geförderten Athleten gegen Bahnrad-Europameister Maximilian Levy (33) und Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich durch.

Eisenbichler führt nach drei Weltcup-Springen die Gesamtwertung an. Die beiden Weltcup-Auftaktspringen in Wisla/Polen und Kuusamo/Finnland entschied der Siegsdorfer mit überragenden Sprüngen für sich. Am Sonntag sprang "Eisei" - erneut in Kuusamo - auf den zweiten Platz. Mit 46,5 Prozent der Stimmen setzte sich Eisenbichler klar vor Levy (28,7) und Friedrich (24,8) durch.

Gewählt werden die Sportler des Monats von den rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem TV-Sender Sport1.