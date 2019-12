Garmisch-Partenkirchen (SID) - Neun deutsche Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee am Mittwoch (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Karl Geiger (Oberstdorf/1.) - Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/50.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/5.) - Sondre Ringen (Norwegen/46.)

Stephan Leyhe (Willingen/12.) - Viktor Polasek (Tschechien/39.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/13.) - Robin Pedersen (Norwegen/38.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/26.) - Roman Koudelka (Tschechien/25.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/28.) - Jan Hörl (Österreich/22.)

Martin Hamann (Aue/34.) - Michael Hayböck (Österreich/16.)

Luca Roth (Meßstetten/37.) - Killian Peier (Schweiz/14.)

Weitere Duelle u.a.:

Ryoyu Kobayashi (Japan/3.) - Filip Sakala (Tschechien/48.)

Stefan Kraft (Österreich/7.) - Gregor Schlierenzauer (44.)

Dawid Kubacki (Polen/10.) - Kevin Bickner (USA/41.)