Titisee-Neustadt (SID) - Die deutschen Skispringer sind zum Abschluss des ersten Heim-Weltcups der Saison in Titisee-Neustadt am Podest vorbeigeflogen, haben sich gut zwei Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee aber weiter in aufsteigender Form gezeigt. Beim Sieg des polnischen Weltcup-Spitzenreiters Dawid Kubacki kam Karl Geiger (Oberstdorf) als bester DSV-Adler auf den fünften Platz.

Geiger flog von der Hochfirstschanze auf 132,0 und 138,0 m, mit 273,4 Punkten fehlten ihm umgerechnet rund fünf Meter zum Podest. Kubacki setzte sich mit Flügen auf 139,5 und 143,0 m (309,7 Punkte) mit großem Vorsprung vor Anze Lanisek (Slowenien/284,0) und Österreichs Weltmeister Stefan Kraft (283,1) durch.

Zweitbester Deutscher war Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Platz neun. Pius Paschke (Kiefersfelden) kam auf Platz 13, Stephan Leyhe (Willingen) belegte den 15. Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf) als 21. und Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) als 27. sprangen immerhin solide.