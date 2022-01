Köln (SID) - Karl Geiger Achter, Markus Eisenbichler disqualifiziert: Die deutschen Vorflieger haben beim dritten Skisprung-Weltcup in Bischofshofen binnen vier Tagen bittere Rückschläge kassiert. Seinen ersten Saisonsieg holte der Norweger Marius Lindvik, der zwei Tage zuvor an gleicher Stelle die Vierschanzentournee auf Rang zwei hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi beendet hatte.

Geiger lag nach dem ersten Durchgang auf Rang neun, ehe er zumindest noch einen Platz aufholte. Dennoch war es das zweitschwächste Ergebnis der Saison für den Skiflug-Weltmeister. Eisenbichler wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs nach seinem zweiten Sprung sogar disqualifiziert, die Top Ten hatte er da aber schon aus den Augen verloren.

Lindvik holte den vierten Sieg seiner Karriere vor Landsmann Halvor Egner Granerud und Jan Hörl (Österreich). Tourneesieger Kobayashi wurde Vierter, baute mit jetzt 891 Punkten aber seine Führung im Gesamtweltcup vor Geiger (817) aus.

Als zweitbester DSV-Adler folgte Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) erst auf dem 19. Platz. Zumindest in die Punkte schafften es außerdem Stephan Leyhe (Willingen/22.), Constantin Schmid (Oberaudorf/23.) und Pius Paschke (Kiefersfelden/28.).

Severin Freund (Rastbüchl) stürzte nach einem guten Sprung auf 128,0 m kurz nach der Landung und verpasste den zweiten Durchgang. "Keine Ahnung, warum ich da umgefallen bin. Es sollte körperlich aber alles passen. Ich hoffe, dass nicht irgendwelche blauen Flecken auftauchen", sagte der Ex-Weltmeister, der in seiner Karriere gleich zwei Kreuzbandrisse verkraften musste.

Am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) steht auf der Paul-Außerleitner-Schanze das zweite Teamspringen der Saison an. Als Favorit geht das DSV-Quartett nach der Leistung am Samstag eher nicht an den Start. Anfang Dezember hatte es im polnischen Wisla noch zu Rang zwei hinter Österreich gereicht.