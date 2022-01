Bischofshofen (SID) - Karl Geiger liegt beim letzten Springen der 70. Vierschanzentournee in Bischofshofen nach dem ersten Durchgang in Führung. Der Oberstdorfer landete am Dreikönigstag mit einem starken Sprung bei 140,5 m (146,5 Punkte) und hat damit ausgezeichnete Chancen auf einen Podestplatz in der Tournee-Gesamtwertung. Markus Eisenbichler kam auf 133,0 m (137,3 Punkte) und lauert auf Rang sieben.

"Es war echt schön, das gibt viel zurück. Ich freue mich, das hat Laune gemacht", sagte Geiger, der in der Qualifikation nur 37. geworden war, am ARD-Mikrofon. "Er hat einen tollen Sprung gezeigt", lobte ihn Bundestrainer Stefan Horngacher.

Der japanische Topfavorit Ryoyu Kobayashi greift derweil nach dem zweiten Tourneesieg. Der 25 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter sprang auf 133,5 m (139,7 Punkte) und baute als Fünfter seinen Vorsprung sogar aus. Sein erster Verfolger Marius Lindvik (Norwegen) stürzte auf 126,0 m ab (123,7 Punkte) und verlor viele Punkte.

Constantin Schmid (130,5 m/Oberaudorf) belegte den guten 16. Rang, knapp vor Pius Paschke (130,5 m/Kiefersfelden) auf Platz 19. Stephan Leyhe (130,0 m/Willingen) startet als 25. in den zweiten Durchgang.

Olympiasieger Andreas Wellinger (124,0 m/Ruhpolding) als 32. und Ex-Weltmeister Severin Freund (121,5 m/Rastbüchl) mit einem 46. Platz erlebten zum Abschluss hingegen eine Enttäuschung und verpassten die Qualifikation für die Entscheidung.