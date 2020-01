Garmisch-Partenkirchen (SID) - Karl Geiger (Oberstdorf) liegt auch beim Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen auf Podestkurs. Bei schwierigen Windbedingungen sprang der 26-Jährige 132,0 m und ist mit 138,7 Punkten Dritter. Seinen großen Kontrahenten Ryoyu Kobayashi aus Japan (132,0 m/137,7 Punkte), der in Oberstdorf vor Geiger sein fünftes Tourneespringen in Serie gewonnen hatte, ließ er knapp hinter sich, der Titelverteidiger ist Vierter.

In Führung liegt der Norweger Marius Lindvik, der mit längerem Anlauf und besserem Wind 143,5 m (147,7 Punkte) sprang und damit den genau zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann einstellte. Zweiter ist Dawid Kubacki (140,2), der Oberstdorf-Dritte aus Polen.

Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) erwischte ebenfalls keinen guten Wind und hat als 14. mit 129,0 m nur noch geringe Chancen auf eine Topplatzierung. Constantin Schmid (Oberaudorf/134,5 m) liegt als Sechster hingegen noch aussichtsreich im Rennen. Team-Weltmeister Stephan Leyhe (Willingen/131,0 m) geht von Platz zwölf ins Finale, das auch Pius Paschke (Kiefersfelden/20.) erreichte.

Österreichs Topstar Stefan Kraft, als Tournee-Vierter nach Garmisch gereist, büßte Punkte ein und liegt mit 129,0 m nur auf Platz 15. Sein Teamkollege Gregor Schlierenzauer, wie Kraft von einem Virus geschwächt, schied nach Oberstdorf ein weiteres Mal im ersten Durchgang aus.