Oberstdorf (SID) - Elfmal war Karl Geiger bis zum Sonntag zu Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf angetreten, nie war er besser als Zwölfter gewesen. Mit seinem zweiten Platz zum Auftakt der Vierschanzentournee hat Deutschlands derzeit bester Skispringer nun aber Frieden mit den Bakken - der Schattenberg- sowie der Heini-Klopfer-Flugschanze - in seinem geliebten Heimatort im Allgäu geschlossen.

"Ich bin bei der Tournee noch nie wirklich zufrieden hier weggefahren, weil ich meine Form zuvor nicht so wirklich bestätigen konnte. Jetzt fahre ich aber mit einem Grinsen nach Garmisch", sagte Geiger, der nach seinem ersten Podestrang bei einem Tourneespringen als erster Verfolger von Auftaktsieger Ryoyu Kobayashi in den zweiten Wettbewerb am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen geht. "Wir werden jetzt ganz entspannt dahin reisen und uns in Ruhe vorbereiten", sagte der 26-Jährige.

Die Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen war zuletzt oft kein gutes Pflaster für die deutschen Skispringer, auf keiner der berühmten vier Schanzen liegt ein deutscher Sieg länger zurück: Am 1. Januar 2002 gewann dort Sven Hannawald als bislang letzter DSV-Adler.

Der letzte deutsche Sieg in Bischofshofen, ebenfalls durch Hannawald, datiert vom 6. Januar 2002. In Innsbruck siegte zuletzt Richard Freitag am 4. Januar 2015, in Oberstdorf Severin Freund am 29. Dezember 2015.