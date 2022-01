Willingen (SID) - Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler haben eine gute Platzierung beim ersten Wettkampf der Olympia-Generalprobe in Willingen bereits nach dem ersten Durchgang aus den Augen verloren. Geiger (Oberstdorf) flog mit 120,5 m (74,5 Punkte) nur auf Rang 20, Eisenbichler (Siegsdorf) rettete sich bei widrigen Windbedingungen mit 118,5 m (30./64,9) gerade so in das Finale.

In Führung liegt der Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (Japan) nach einem Flug auf 145,0 m (115,6). Dahinter liegt der Norweger Halvor Egner Granerud, der vergangenes Jahr beide Einzel in Willingen gewinnen konnte. Der nicht für Olympia nominierte Severin Freund (Rastbüchl) überraschte mit einem Flug auf 140,0 m (104,2 und hat auf Platz vier das Podest vor Augen. Auch Stephan Leyhe überzeugte in seiner Heimat, der 30-Jährige liegt auf Rang sechs (136,5m/97,0).

Der für Olympia nominierte Constantin Schmid (Oberaudorf) ist starker Elfter, Andreas Wellinger liegt bei seinem Comeback nach Corona-Infektion und Knieproblemen auf Rang zwölf.

Den Sprung in den zweiten Durchgang verpasste Pius Paschke (Kiefersfelden), der ein Peking-Ticket erhalten hatte. 112,0 m reichten aber nur für Rang 32.