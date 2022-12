Titisee-Neustadt (SID) - Die deutschen Skispringer dürfen zum Abschluss des ersten Heim-Weltcups der Saison in Titisee-Neustadt nur noch leise auf die nächste Podestplatzierung hoffen. Nach dem ersten Durchgang auf der Hochfirstschanze liegt Team-Weltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) als bester DSV-Adler auf dem achten Platz, ihm fehlen rund fünf Meter zum Podest.

Der 29 Jahre alte Allgäuer flog auf 132,0 m (132,0 Punkte) zurück. Am Freitag hatte Geiger mit Platz drei im ersten Einzelspringen in Titisee-Neustadt für die ersten Podestplatzierung der deutschen Männer in diesem Winter gesorgt.

Souverän in Führung liegt der polnische Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki nach einem Sprung auf 139,5 m (153,5 Punkte) vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (140,9) und Anze Lanisek aus Slowenien (140,8). Pius Paschke (Kiefersfelden) als Neunter und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als Zehnter kamen ebenfalls in die Top 10.

Der Wahl-Schwarzwälder Stephan Leyhe (Willingen) liegt auf Platz 15, Constantin Schmid (Oberaudorf) als 22. und Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) als 27. schafften es noch in den zweiten Durchgang.