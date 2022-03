Oberstdorf (SID) - Dem früheren Skiflug-Weltmeister Karl Geiger droht im Kampf um den Gesamtweltcup ein kleiner Rückschlag. Der 29-Jährige liegt zur Halbzeit des zweiten Heimfliegens in Oberstdorf auf dem achten Platz, sein japanischer Rivale Ryoyu Kobayashi ist Fünfter. Am Samstag hatte Geiger mit Rang neun den Rückstand auf den Weltcup-Spitzenreiter um drei auf 55 Punkte verkürzt.

Geiger kam als bester Deutscher auf 214,0 m und hat mit 182,9 Punkten durchaus noch eine Podestchance. Der Pole Piotry Zyla, der sich in einem sehr ausgeglichenen ersten Durchgang mit 218,5 m an die Spitze setzte, hat mit 190,2 Punkte auf der riesigen Heini-Klopfer-Schanze umgerechnet gerade einmal sechs Meter Vorsprung auf Geiger. Zweiter ist überraschend der Finne Eetu Nousiainen (186,5) vor Österreichs Weltrekordler Stefan Kraft (186,4), der am Samstag gewonnen hatte.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam mit 205,5 m auf Rang 13, Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) ist 17. mit bei deutlich besseren Windverhältnissen erzielten 215,5 m. Auch Stephan Leyhe (Willingen) auf Platz 21 und Constantin Schmid (Oberaudorf) als 27. schafften den Sprung in den zweiten Durchgang.

Andreas Wellinger (Ruhpolding), eine Woche zuvor in Vikersund noch WM-Zweiter mit dem deutschen Team, schied als 42. ebenso wie Norwegens Einzel-Weltmeister Marius Lindvik (52.) in einer von stark wechselnden Winden geprägten Qualifikation aus. In dieser verbesserte der Slowenen Domen Prevc den Schanzenrekord um gleich dreieinhalb Meter auf 242,5 m.