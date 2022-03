Köln (SID) - Skispringer Karl Geiger darf zum Abschluss der Raw-Air-Serie in Norwegen auf einen Podestplatz hoffen. Der Bayer flog am Holmenkollen in Oslo im ersten Durchgang auf 130,0 m und liegt aussichtsreich auf Rang fünf. Die Führung holte sich der Pole Kamil Stoch vor Stefan Kraft aus Österreich, der kurz vor dem Gewinn der fünftägigen Norwegen-Tournee steht.

Geiger liegt allerdings hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi (3.), mit dem er sich ein enges Duell um den Gesamtweltcup liefert.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), am Samstag noch Zweiter hinter Olympiasieger Marius Lindvik (Norwegen), folgt auf dem elften Rang. Ebenfalls in den zweiten Durchgang schafften es Constantin Schmid (Oberaudorf/17.) und Andreas Wellinger (Ruhpolding/23.).

Severin Freund (Rastbüchl) schied als 39. dagegen aus, Stephan Leyhe (Willingen) war als 54. bereits in der Qualifikation gescheitert.