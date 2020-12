Oberstdorf (SID) - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Weltmeister Markus Eisenbichler nach dessen Kritik an den Organisatoren bei der Auftakt-Qualifikation zur Vierschanzentournee zurückgepfiffen, aber auch Verständnis für seinen Star geäußert. "Er ist ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen", sagte Horngacher am Dienstag: "Er ist aber auch ziemlich emotionalisiert gewesen. Er hat lange warten müssen oben, der Wind war nicht gut, es war dann natürlich auch irgendwann kalt, und ich glaube, der Sprung war dann auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat."

Der 29 Jahre alte Eisenbichler hatte in der Qualifikation, die im Nachhinein aufgrund der Wiedereingliederung der zunächst ausgeschlossenen Polen nicht gewertet wurde, am Montag nur Platz 25 belegt und danach über die Abläufe geschimpft. "Das war wie ein Kindergeburtstag. Es war nicht tournee-like", sagte der Weltmeister im ZDF, "nicht durchgetaktet, wir hatten lange Wartezeiten vor dem Lift. Das war bei den anderen Weltcups besser."

Horngacher relativierte diese Kritik: "Es ist alles gut organisiert hier, auch wenn es immer Sachen gibt, die es zu verbessern gilt", sagte der 51 Jahre alte Österreicher.