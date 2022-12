München (SID) - Olympiasieger Vinzenz Geiger kommt im Weltcup der Nordischen Kombination immer besser in Fahrt. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer stürmte am Freitag im österreichischen Ramsau erneut auf das Podest und sicherte sich mit einem Rückstand von acht Sekunden den dritten Rang.

Für Geiger war es nach einem eher durchwachsenen Saisonstart bereits die dritte Podestplatzierung in Folge. Vor knapp zwei Wochen hatte er im norwegischen Lillehammer zweimal den dritten Platz belegt. In Ramsau war Geiger nach dem Springen mit einem Rückstand von 16 Sekunden auf die Podestplätze in die Loipe gegangen.

Als unerreichbar erwies sich einmal mehr der norwegische Dominator Jarl Magnus Riiber, dessen Vorsprung deutlich komfortabler war als das Ergebnis erahnen lässt. Der Seriensieger im Gesamtweltcup lief zum 53. Weltcup-Sieg seiner Karriere - und das mit nur 25 Jahren. Platz zwei sicherte sich im Zielsprint gegen Geiger Riibers Landsmann Jens Luraas Oftebro (+7,9 Sekunden).

Manuel Faißt (Baiersbronn) als Siebter und Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) als Zehnter komplettierten das gute Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV). Fabian Rießle (Breitnau) überzeugte zudem mit einem 13. Platz, nachdem er im Springen nicht über den 26. Rang hinaus gekommen war. Julian Schmid (Oberstdorf), Vierter nach dem Springen, kam letztendlich als 14. ins Ziel.