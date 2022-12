Oberstdorf (SID) - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich rechtzeitig zum Start der 71. Vierschanzentournee fit gemeldet. "Die ruhigen Tage über Weihnachten haben meinem Sprunggelenk gut getan", sagte der 27-Jährige am Tag vor der ersten Qualifikation in Oberstdorf (Mittwoch, 16.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

Wellinger war Anfang Dezember beim Weltcup in Titisee-Neustadt gestürzt und hatte danach über Schmerzen am Fuß geklagt. Dennoch zeigte er als Sechster bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg starke Form.

Neben dem Olympiadritten Karl Geiger gehört Wellinger zu den deutschen Hoffnungsträgern beim Winterklassiker, auch wenn beide bislang eine durchwachsene Saison erlebt haben. "Wir haben beide mehr drauf, als wir in den vergangenen Wochen gezeigt haben", sagte Wellinger: "Wenn man seine Punkte umsetzen kann, geht es manchmal sehr schnell."