Köln - Nach seinem vorzeitigen Ausstieg aus der Vierschanzentournee kehrt Richard Freitag (Aue) ins Weltcup-Aufgebot der deutschen Skispringer zurück. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte, gehört der Team-Olympiazweite von Pyeongchang zum siebenköpfigen Kader für die Springen am kommenden Wochenende in Val di Fiemme. Angeführt wird das Aufgebot vom Tournee-Dritten Karl Geiger.

Freitag war beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf Ende Dezember bereits in der Qualifikation gescheitert und war daraufhin wegen Formschwäche vorübergehend aus dem Weltcup ausgestiegen. Sein bislang bestes Saisonergebnis ist der 15. Platz in Kuusamo. - Das Aufgebot der deutschen Skispringer für Val di Fiemme:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Luca Roth (Meßstetten), Constantin Schmid (Oberaudorf)

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.