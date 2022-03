Köln (SID) - Titelverteidiger Karl Geiger hat schon nach dem Auftakt der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund kaum noch Chancen auf einen erneuten Triumph. Der 29 Jahre alte Oberstdorfer kam im ersten von vier Durchgängen von der größten Schanze der Welt auf 209,0 Meter und liegt mit 195,5 Punkten nur auf Rang zwölf.

Es führt der norwegische Olympiasieger Marius Lindvik, der mit 232,5 m auf 227,4 Punkte kam, vor den Slowenen Anze Lanzisek (220,1 Punkte) und Domen Prevc (220,0).

Auch die weiteren Deutschen haben wohl keine Medaillenchancen mehr. Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam nur auf 185,0 m, damit liegt der WM-Dritte von 2020 auf Rang 24 (164,7).

Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam mit guten 216,5 m mit mehr Anlauf als Geiger auf Platz 13. Routinier Severin Freund (Rastbüchl), 2014 im tschechischen Hatrrachov Weltmeister, belegt mit 206,5 m und Rang 17, Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf) kam auf 206,0 m und Rang 18.

Der zweite Durchgang steht im Anschluss am Freitagabend an, die Durchgänge drei und vier werden am Samstag ab 16.30 Uhr (ARD und Eurosport) ausgetragen.