Köln (SID) - Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup in Hinzenbach/Österreich das Podest klar verpasst. Im zweiten Wettbewerb landete die Olympiazweite Katharina Althaus (Oberstdorf) als wie schon am Vortag beste DSV-Starterin auf dem zehnten Platz. Ihren vierten Sieg in Serie feierte die österreichische Gesamtweltcup-Führende Chiara Hölzl.

Hölzl lag beim erneuten Heimerfolg auf der Aigner-Schanze nach zwei Sprüngen auf 87,5 m mit 251,0 Punkten vor ihrer Landsfrau Eva Pinkelnig (247,8) und der Italienerin Lara Malsiner (241,5). Hölzl baute mit ihrem sechsten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup weiter aus und liegt nun 90 Punkte vor Titelverteidigerin Maren Lundby (Norwegen), die in Hinzenbach Fünfte wurde.

Althaus, die am Samstag beim ersten Sieg Hölzls Fünfte geworden war, kam auf 224,8 Punkte (82,0+85,0 m). Teamweltmeisterin Juliane Seyfarth (Ruhla) wurde Elfte (224,1/83,0+84,0). Als drittbeste Deutsche belegte Selina Freitag (Aue), Schwester von Team-Weltmeister Richard Freitag, den 18. Platz.