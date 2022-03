Köln (SID) - Katharina Althaus hat mit Rang fünf im Skisprung-Mekka Oslo erneut ihre Topform unter Beweis gestellt. Die Olympia-Zweite von Peking, die zuletzt eine zehntägige Corona-Pause einlegen musste, verpasste am Holmenkollen im dritten von vier Wettbewerben der norwegischen Raw-Air-Tour das Podest nur um umgerechnet gut vier Meter. Den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere feierte Lokalmatadorin Silje Opseth.

"Das hat heute ganz ordentlich geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag", sagte Althaus im ZDF. Die zuletzt ebenfalls an Corona erkrankte Juliane Seyfarth (Ruhla) kam nicht über Rang 26 hinaus. In den Punkten landeten aus deutscher Sicht zudem Selina Freitag (Aue/28.) und Luisa Görlich (Lauscha/30.).

Opseth holte nach zuvor sechs zweiten Plätzen ihren ersehnten ersten Sieg vor der Slowenin Nika Kriznar und Sara Takanashi aus Japan. Die Österreicherin Marita Kramer wurde Siebte, festigte aber mit 1181 Punkten ihre Führung im Gesamtweltcup vor Kriznar (981), der diesmal viertplatzierten Olympiasiegerin Ursa Bogataj (Slowenien/871) und Althaus (769). Kramer kann als erste Österreicherin seit Daniela Iraschko-Stolz 2014/2015 die Kristallkugel holen.

In der Raw-Air-Gesamtwertung führt Kriznar nach neun von zwölf Sprüngen klar vor Bogataj und Takanashi. Althaus und Seyfarth hatten wegen ihrer positiven Coronatests den Auftakt der Serie verpasst, im Kampf um die stattliche Siegprämie in Höhe von 45.000 Euro sind sie daher ohne Chance. Die Entscheidung fällt am Sonntag ab 19.15 Uhr.