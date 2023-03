Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup in Lahti einen Podestplatz gefeiert. Der Oberstdorfer landete am Sonntag bei 133 m und sicherte sich den dritten Platz hinter Ryoyu Kobayashi aus Japan (136,5 m) und dem Österreicher Stefan Kraft (130 m). Der Wettkampf, der sich aufgrund wechselhafter Windverhältnisse extrem in die Länge zog, wurde nach dem ersten Durchgang abgebrochen und gewertet.