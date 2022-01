Köln (SID) - Beim ersten Weltcup nach den Olympischen Spielen tragen die Skispringer einen zusätzlichen Wettbewerb aus. Wie der Weltverband FIS mitteilte, beginnt das Wochenende im finnischen Lahti bereits am Freitag (25. Februar, 17.00 Uhr MEZ) mit einem Einzelspringen. Damit wird auch der letzte der drei ursprünglich am jetzigen Wochenende im japanischen Sapporo geplanten Wettbewerbe andernorts veranstaltet.

Für Sapporo, wo aufgrund der Corona-Pandemie nicht gesprungen werden kann, war Titisee-Neustadt mit Einzelspringen an diesem Samstag und Sonntag (16.15 bzw. 16.00 Uhr/ARD und Eurosport) nachgerückt. In Lahti finden am 26. (Einzel) und 27. Februar (Team) weitere Springen statt.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) sind die Skispringer letztmals am 14. Februar im Einsatz.