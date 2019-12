Oberstdorf - Der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger ist für Österreichs Topstar Stefan Kraft ein klarer Kandidat für den Sieg bei der Vierschanzentournee. "Karl ist sehr stabil, war in dieser Saison immer unter den besten Zehn. Karl ist sicher ein heißes Eisen für die Tournee", sagte der Gesamtsieger von 2014/15 am Tag vor der Qualifikation zum ersten Springen in Oberstdorf am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Kraft, der neben dem japanischen Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi und dem Polen Kamil Stoch das Trio der Topfavoriten bildet, weiß um den Druck, der die DSV-Adler um den Oberstdorfer Geiger im am Sonntag mit 27.000 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel erwartet. "Für die Deutschen ist es immer schwierig zu Hause, da haben sie es nie so gut hingebracht", sagte der Doppel-Weltmeister von 2017: "Aber dennoch ist Karl für mich absolut ein Kandidat, um vorne mitzukämpfen."

