Innsbruck - Der ehemalige Skisprungstar Sven Hannawald traut Karl Geiger den Gesamtsieg bei der 68. Vierschanzentournee zu. "Ich habe die Hoffnung, dass er als Stabilster von allen auch am Ende derjenige sein darf, der ganz oben steht", sagte der 45-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hannawald hatte 2001/02 als bislang letzter Deutscher die Tournee gewonnen. Nun könne auch Geiger "seinen Namen in diese Liste eintragen", so Hannawald.

Geiger (Oberstdorf) liegt in der Gesamtwertung mit 580,9 Punkten knapp hinter Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan/587,2) auf Rang zwei. Bis zum Sieg sei es aber noch "ein langer Weg", sagte Hannawald: "Bis dahin sind auch noch schnell Schlagzeilen geschrieben, die einen vom eigenen Weg abbringen können. Das muss er aber durchstehen und bei sich bleiben - da mache ich mir aber keine Sorgen."

