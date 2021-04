Köln - Skispringer Daniel Andre Tande ist 19 Tage nach seinem Horrorsturz aus dem Krankenhaus entlassen worden.

"Er ist in einem guten Allgemeinzustand, es geht ihm gut", teilte der norwegische Skiverband am Dienstag mit. Nun brauche der 27-Jährige Ruhe und Erholung als "Teil der Behandlung". Tande werde daher in den kommenden Wochen nicht für Interviews zur Verfügung stehen.

Am 25. März schwer gestürzt

Tande war am 25. März im Probedurchgang vor dem Skiflug-Weltcup im slowenischen Planica schwer gestürzt. Er musste per Intubation mechanisch beatmet werden, erlitt einen Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge und wurde in ein künstliches Koma versetzt.

"Wir sind absolut sicher, dass Daniel sich auf den Tag freut, an dem die Mediziner nicht mehr seinen Alltag beeinflussen", sagte der norwegische Sportchef Clas Brede Braathen.

