Köln (SID) - Der Schweizer Skisprung-Routinier Simon Ammann ist für seine zwölfte WM nominiert worden. Der 41-Jährige, der wegen seines Studiums zuletzt unter anderem die Vierschanzentournee verpasst hatte, gehört zum fünfköpfigen Aufgebot der Eidgenossen für die Titelkämpfe im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März). Das gab der nationale Verband am Dienstag bekannt.

Ammann hatte 1999 im österreichischen Ramsau erstmals an einer WM teilgenommen und anschließend nur 2001 in Lahti gefehlt. 2007 in Sapporo holte der viermalige Olympiasieger Gold von der Groß- und Silber von der Normalschanze, hinzu kamen zwei Bronzemedaillen 2009 und 2011. In der laufenden Saison hat Ammann erst drei Weltcuppunkte gesammelt.

Zum Schweizer WM-Team gehört auch Killian Peier, der 2019 in Seefeld überraschend Bronze von der Großschanze gewonnen hatte. Zudem sind Gregor Deschwanden, Remo Imhof und Dominik Peter sowie bei den Frauen Sina Arnet und Emely Torazza nominiert.