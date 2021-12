Köln (SID) - Die für Januar geplanten Skisprung-Weltcups in Japan sind wie schon im vergangenen Winter wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Betroffen sind die Wettbewerbe der Männer in Sapporo (22./23. Januar) sowie der Frauen in Sapporo (8./9. Januar) und Zao (14./15. Januar). Der Internationale Skiverband FIS versucht nach eigenen Angaben, Ersatzorte für die abgesagten Wettkämpfe zu finden.