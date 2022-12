Oberstdorf (SID) - Skispringer Karl Geiger geht als aussichtsreichster Deutscher in die 71. Vierschanzentournee, mehr als Außenseiterchancen werden dem Hoffnungsträger jedoch nicht eingeräumt. Für einen Triumph mehr als 20 Jahre nach dem letzten deutschen Gesamtsieg durch Sven Hannawald zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 26-fache des Einsatzes zurück. Auch ein Sieg beim Auftaktspringen in seiner Heimat Oberstdorf am Donnerstag ist mit einer Quote von 26,00 dotiert.

Großer Favorit beim Auftakt und auch auf den Gesamtsieg ist der Pole Dawid Kubacki, der die ersten Saisonwochen dominierte. Die Titel-Quote für den Tourneesieger von 2019/20 liegt bei 1,95. Chancen rechnen die Buchmacher zudem dem Slowenen Anze Lanisek (Quote 5,50), Halvor Egner Granerud aus Norwegen (6,50) und dem Österreicher Stefan Kraft (8,00) aus.

Vorjahressieger Ryoyo Kobayashi (34,00), sowie Markus Eisenbichler (101,00) und die anderen DSV-Adler gehören hingegen nicht zum Favoritenkreis.