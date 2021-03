München (SID) - Wegen turbulenter Windverhältnisse haben die deutschen Skiflieger ihre Teilnahme am Teamwettbewerb in Planica nach zwei Springern zurückgezogen. "Die Entscheidung für Deutschland ist gefallen, dass wir bei diesem Wind nicht mehr springen werden. Es ist zu gefährlich, es wechselt so schnell. Wir wollen kein Risiko mehr eingehen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF.

Der vorletzte Wettbewerb der Saison auf der legendären "Letalnica" wurde kurz danach während des ersten Durchgangs abgesagt. Das Fliegen war aufgrund des böigen Windes von langen Pausen geprägt.

Angesichts des schrecklichen Sturzes des Norwegers Daniel Andre Tande, der danach ins künstliche Koma versetzt werden musste, betonte Horngacher die schwierige Situation. "Die Jungs haben natürlich auch noch den Sturz von Tande in den Knochen", sagte der Österreicher, außerdem sei Markus Eisenbichler nicht hundertprozentig fit.

Bereits am Freitag war der Wettbewerb beim Sieg von Skiflug-Weltmeister Karl Geiger wegen des Windes nach einem Durchgang gestoppt worden. Am Sonntag (10.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wird der lange WM-Winter mit einem Einzel-Fliegen abgeschlossen.