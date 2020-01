München - Marius Lindvik hat das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der Norweger gewann drei Tage nach seinem Sieg in Garmisch vor dem Polen Dawid Kubacki, der die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Die deutsche Tournee-Hoffnung Karl Geiger musste sich mit dem achten Platz begnügen und fiel im Rennen um den Goldadler auf Position drei zurück.