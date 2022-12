Engelberg (SID) - Die deutschen Skispringer sind beim ersten Springen der Generalprobe für die Vierschanzentournee im Schweizer Engelberg am Podest vorbeigeflogen. Beim dritten Saisonsieg des Slowenen Anze Lanisek war Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) als Sechster der beste DSV-Adler und zeigte sich zwölf Tage vor dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf in vielversprechender Form.

Mit 295,1 Punkten fehlten Wellinger rund zehn Meter zu Platz drei. Lanisek (320,3) siegte auf der Gross-Titlis-Schanze mit Flügen auf 139,5 und 142,0 m vor Polens Gesamtweltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki (317,0), Dritter wurde Normalschanzen-Weltmeister Piotr Zyla (ebenfalls Polen/312,3).

Routinier Pius Paschke (Kiefersfelden) belegte als zweitbester Deutscher den elften Platz. Stephan Leyhe (Willingen) kam auf Rang 17. Karl Geiger (Oberstdorf), im Vorjahr Sieger in Engelberg, kam auf Platz 22. Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) belegte den 27. Rang.