Köln (SID) - Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft führt das Aufgebot Österreichs für die am Dienstag mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnende Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. August) an. Kraft hatte in der Saison 2014/15 für den bislang letzten Triumph eines ÖSV-Adlers bei der Tournee gesorgt.

Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl setzt beim ersten Saisonhöhepunkt auf das zuletzt im Weltcup bewährte Septett. Neben Kraft steht in Jan Hörl ein weiterer Saisonsieger im Aufgebot, zudem treten Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Daniel Huber, Daniel Tschofenig und Ulrich Wohlgenannt beim Auftakt in Oberstdorf an.