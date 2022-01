Innsbruck (SID) - Nach der wetterbedingten Absage des dritten Springens der 70. Vierschanzentournee in Innsbruck hat die Jury des Weltverbandes FIS den weiteren Zeitplan festgelegt. Am Mittwoch soll der Wettbewerb in Bischofshofen um 16.30 Uhr nachgeholt werden, davor sollen auf der Paul-Außerleitner-Schanze ein Probedurchgang (11.30 Uhr) sowie eine Qualifikation (13.00 Uhr) stattfinden.

Wie schon 2008 stehen in Bischofshofen zwei Springen auf dem Programm. Das Tournee-Finale soll wie geplant am Donnerstag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) über die Bühne gehen, direkt davor wird es ebenfalls eine Qualifikation (14.30 Uhr) geben.

In der Gesamtwertung führt der japanische Topfavorit Ryoyu Kobayashi deutlich vor Marius Lindvik aus Norwegen und dem slowenischen Aufsteiger Lovro Kos. Der deutsche Hoffnungsträger Markus Eisenbichler liegt umgerechnet knapp zwölf Meter zurück, Karl Geiger muss etwa 18 Meter herausspringen, um den ersten Tourneesieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren zu feiern.