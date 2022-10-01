College Football: Arch Manning knackt High-School-Rekorde der berühmten Onkel Eli und Peyton

Arch Manning, Neffe von Eli und Peyton Manning, hat seine beiden Onkel übertrumpft. An seiner High School hat er gleich zwei Rekorde seiner berühmten Verwandten in einem Spiel geknackt - und die Vorfreude auf seine College-Karriere erneut befeuert.

München - Noch steht er im Schatten seiner beiden Onkel - aber Arch Manning ist auf dem besten Weg, aus diesem herauszutreten. Vergangenen Freitag brach er im Spiel seiner Highschool je einen Rekord von Eli sowie Peyton Manning.

Vor dem Spiel war Arch 110 Yards davon entfernt, den "Passing Record" an der Isidore Newman School von Eli zu brechen. Mit 356 Yards gegen die Pearl River High pulverisierte er den Rekord und übertraf gleich eine weitere Bestmarke. Mit seinen sieben Touchdowns setzte sich Arch deutlich vom alten Rekord seines Onkels Peyton (93) ab und steht selber nun bei 100 Touchdowns für seine Schule.