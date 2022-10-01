College-Football live auf ProSieben MAXX und ran.de
College Football: Arch Manning knackt High-School-Rekorde der berühmten Onkel Eli und Peyton
Arch Manning, Neffe von Eli und Peyton Manning, hat seine beiden Onkel übertrumpft. An seiner High School hat er gleich zwei Rekorde seiner berühmten Verwandten in einem Spiel geknackt - und die Vorfreude auf seine College-Karriere erneut befeuert.
München - Noch steht er im Schatten seiner beiden Onkel - aber Arch Manning ist auf dem besten Weg, aus diesem herauszutreten. Vergangenen Freitag brach er im Spiel seiner Highschool je einen Rekord von Eli sowie Peyton Manning.
Vor dem Spiel war Arch 110 Yards davon entfernt, den "Passing Record" an der Isidore Newman School von Eli zu brechen. Mit 356 Yards gegen die Pearl River High pulverisierte er den Rekord und übertraf gleich eine weitere Bestmarke. Mit seinen sieben Touchdowns setzte sich Arch deutlich vom alten Rekord seines Onkels Peyton (93) ab und steht selber nun bei 100 Touchdowns für seine Schule.
Arch Manning: Begehrter Prospect
Der Manning-Spross gilt als einer der Top-Prospects des kommenden College-Jahrgangs und war entsprechend begehrt. Am Ende entschied er sich für die Texas Longhorns, wo er den Sprung in die NFL schaffen und die nächsten Rekorde seiner Onkel jagen will.
Für die Longhorns ließ Manning sogar einige andere namhafte Colleges abblitzen, unter anderem George, Clemson oder auch Ole Miss (deren Partie gegen die Kentucky Wildcats gibt es Samstag ab 17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).
