Doch das QB-Talent entschied sich, bei den Longhorns zu bleiben, obwohl auch mit Quinn Ewers weiter in Texas spielt und damit als Konkurrent auf der Quarterback-Position wohl weiterhin die Vorzug vor Manning erhalten wird. Ewers entschied sich gegen einen Wechsel in die NFL.

In der Vorsaison kam Manning für die Longhorns während der College-Football-Saison nur zu zwei Einsätzen, daher gab es auch schon Gerüchte, wonach er das College wechseln könnte.

Der Neffe der früheren Quarterback-Stars Peyton und Eli Manning stellte sein Talent bei der 34:35-Niederlage unter Beweis, nachdem er in der Vorsaison kaum zum Einsatz kam.

In einem internen Spiel der Texas Longhorns, dem sogenannten Spring Scrimmage, stach ein Name heraus: Arch Manning.

Eli Manning begrüßt die Entscheidung seines Neffen, weiter bei den Longhorns auf seine Chance in Texas hinzuarbeiten.

"Natürlich war der Plan, dass Ewers vielleicht in die NFL gehen würde", wurde Manning zuletzt zitiert, "aber er ist da. Für Arch ist es ein weiteres Jahr, in dem er reifer wird, lernt, im Kraftraum stärker wird und immer einsatzbereit ist. Man weiß nie, was passieren wird".

Mit seinem starken Auftritt beim Spring Scrimmage hat der Neffe der beiden NFL-Quarterback-Ikonen zumindest mal eine Talentprobe abgegeben, die wohl auch Longhorns-Coach Steve Sarkisian zur Kenntnis genommen hat.