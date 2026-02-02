Die European League of Football (ELF) setzt trotz eines weiteren Abgangs und der geplatzten Kooperation mit der European Football Association auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Dafür wendet sich die Liga an das Amtsgericht Hamburg.

Trotz der jüngsten Rückschläge hält die European League of Football (ELF) daran fest, in diesem Jahr in eine sechste Saison zu gehen. Wie aus einer Mitteilung der auf Strategie- und Kommunikationsberatung spezialisierten CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH hervorgeht, hat die European League of Football GmbH beim zuständigen Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Durchführung eines vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens gestellt.

Damit werde das Ziel verfolgt, "die ELF bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten und finanziell gestärkt in die Zukunft zu gehen". Der Antrag sei bereits per Beschluss durch das Gericht bestätigt worden.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga soll langfristig gesichert werden. Dafür sei in den vergangenen Wochen "ein umfassendes Sanierungskonzept erarbeitet" worden. Es würden "konstruktive Gespräche" mit Investoren laufen, die im Rahmen des Verfahrens intensiviert würden.

Der Spielplan für die anstehende Saison soll "in Kürze" bekannt gegeben werden. Zuletzt hatten sich auch die Helvetic Mercenaries von der ELF zurückgezogen und dies mit fehlenden zentralen Rahmenbedingungen "wie Transparenz, Verlässlichkeit und Planungssicherheit" erklärt.