Nach Zweifeln an der ELF ziehen die Helvetic Mercenaries ihr Team endgültig zurück. Ein öffentliches Statement informiert über die "notwendige Entscheidung." Das Chaos im europäischen Football wird immer größer. Erst vor einigen Tagen wurde das Ende der angedachten Kooperation zwischen der European League of Football (ELF) und der European Football Assosciation (EFA) bekannt. Kurz darauf veröffentlichten die Helvetic Mercenaries eine Stellungnahme und forderten Planungssicherheit. Dies kann von der Liga wohl nicht erbracht werden. Das Team sieht sich dazu gezwungen, von einem Start in der ELF abzusehen. In einem Statement kommunizieren die Mercenaries: "Aktuell fehlen zentrale Rahmenbedingungen wie Transparenz, Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Diese sind zwingend notwendig, um unseren Verpflichtungen gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere sportliche und operative Ausrichtung neu bewertet."

ELF: Keine verantwortungsvolle Umsetzung der Rahmenbedingungen möglich "Nach intensiver Prüfung steht fest: Eine Teilnahme an der European League of Football 2026 ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich", heißt es weiter Obwohl die Vorbereitung in weniger als acht Wochen beginnen soll, gibt es keinen verbindlichen Spielplan. Daher sei es nicht möglich, "unter diesen Umständen professionell zu arbeiten. Themen wie Arbeitsverträge, Visa, Planungssicherheit für Spieler, Staff und Partner lassen sich so nicht verantwortungsvoll umsetzen." Trotz dieses drastischen Schrittes bleibt die Organisation bestehen und arbeite an einer besseren Zukunft: "Auch 2026 werden wir ein Team stellen und attraktiven Football bieten. Bereits seit mehreren Wochen arbeiten wir an alternativen, tragfähigen Modellen, um dem Schweizer Football und insbesondere dem Nachwuchs eine verlässliche Perspektive zu geben."

