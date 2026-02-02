American Football
ELF hält an Spielbetrieb 2026 fest - vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren beantragt
- Aktualisiert: 02.02.2026
- 14:26 Uhr
- ran.de
Die European League of Football (ELF) setzt trotz eines weiteren Abgangs und der geplatzten Kooperation mit der European Football Association auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Dafür wendet sich die Liga an das Amtsgericht Hamburg.
Trotz der jüngsten Rückschläge hält die European League of Football (ELF) daran fest, in diesem Jahr in eine sechste Saison zu gehen. Wie aus einer Mitteilung der auf Strategie- und Kommunikationsberatung spezialisierten CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH hervorgeht, hat die European League of Football GmbH beim zuständigen Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Durchführung eines vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens gestellt.
Damit werde das Ziel verfolgt, "die ELF bei laufendem Betrieb wirtschaftlich neu auszurichten und finanziell gestärkt in die Zukunft zu gehen". Der Antrag sei bereits per Beschluss durch das Gericht bestätigt worden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga soll langfristig gesichert werden. Dafür sei in den vergangenen Wochen "ein umfassendes Sanierungskonzept erarbeitet" worden. Es würden "konstruktive Gespräche" mit Investoren laufen, die im Rahmen des Verfahrens intensiviert würden.
Der Spielplan für die anstehende Saison soll "in Kürze" bekannt gegeben werden. Zuletzt hatten sich auch die Helvetic Mercenaries von der ELF zurückgezogen und dies mit fehlenden zentralen Rahmenbedingungen "wie Transparenz, Verlässlichkeit und Planungssicherheit" erklärt.
ELF vor ungewisser Zukunft: "Fans dürfen sich auf spannende Saison freuen"
Zuvor hatten sich bereits mehrere ELF-Teams der European Football Association (EFA) angeschlossen, die eine zwischenzeitlich geplante Kooperation nach zwei Monaten wieder beendete. Auch die erst im Dezember gegründete American Football League Europe (AFLE) will ihren Spielbetrieb 2026 aufnehmen, ebenfalls mit bisherigen Teams aus der ELF.
Nach den diversen Abgängen verbleiben mit den Hamburg Sea Devils, den Cologne Centurions und den Munich Ravens nur noch drei Teams in der seit November 2020 bestehenden ELF.
Zeljko Karajica bleibt dennoch optimistisch. "Das Verfahren ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Es ermöglicht uns, die ELF nachhaltig zu stärken und verschafft uns Zeit, um notwendige Gespräche sowohl mit unseren Partnern als auch mit den Teams zu führen", wird der CEO der ELF in der Mitteilung zitiert: "Die Fans dürfen sich auf eine spannende Saison freuen. Unseren Mitarbeitenden danke ich bereits jetzt für ihr Vertrauen."
Da im Rahmen des vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens der Geschäfts- und damit auch der Spielbetrieb regulär weiterlaufen kann, sind die Löhne und Gehälter der Angestellten im vorläufigen Verfahren über das sogenannte Insolvenzgeld gesichert. Im Anschluss werden sie wieder von der Gesellschaft selbst übernommen, heißt es weiter.
Notwendig sei die Sanierung, da geplante Kapitalmaßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten.