Die Vienna Vikings bekommen es im Championship Game 2025 der ELF mit Stuttgart Surge zu tun. Die Schwaben behaupten sich im zweiten Halbfinale am Sonntagnachmittag gegen die Munich Ravens.

Am Sonntagnachmittag hat Stuttgart Surge im Halbfinale der Playoffs der European League of Football (ELF) mit 27:13 gegen die Munich Ravens gewonnen.

Damit erreichten die Schwaben das ELF Championship Game 2025 in der eigenen Stadt gegen die Vienna Vikings (Sonntag, 7. September, ab 15:00 Uhr live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App). Die Partie steigt in der MHPArena.

Den Grundstein für den Final-Einzug legten die Stuttgarter bereits in der ersten Halbzeit, als sich Surge einen 14:7-Vorsprung erarbeitete und diesen im weiteren Verlauf nicht mehr abgab.