franchise bestätigt teilnahme 2026

European League of Football: Raiders Tirol bleiben ELF erhalten

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 17:14 Uhr
  • ran.de

Die Raiders Tirol bleiben der European League of Football erhalten: Nach einer Phase der Unsicherheit hat die österreichische Franchise ihre Teilnahme für die Saison 2026 bestätigt.

Das Team, das bereits seit 2022 in der ELF an den Start gegangen ist, kündigte zunächst nach Streitigkeiten zwischen der Liga und der European Football Alliance (EFA) bereits den Rückzug nach drei Jahren an - doch nachdem EFA und ELF ihren Streit beilegen konnten, bleiben auch die Raiders der Liga erhalten.

Das hat die Franchise in einer Pressemitteilung bestätigt.

Damit geht auch die Aufnahme als vollwertiges Mitglied in die EFA einher. Die Raiders erhalten damit einen Platz im Board of Governors sowie Zugang zu EFA-Anteilen und möglichen finanziellen Überschüssen.

ELF: Weitere neue Franchises geplant

Parallel bereiten EFA-Partner aus Großbritannien und Italien bereits ihren Einstieg für das Jahr 2027 vor. Die Liga arbeitet außerdem weiter mit potenziellen neuen Eigentümergruppen aus Deutschland, der Schweiz und Polen zusammen.

"Wir bauen eine Liga aus operativ starken Franchises auf, die durch aktive Front Offices, vollständige Kader, bewährte Geschäftsmodelle und langfristige Visionen geprägt sind", erklärte das EFA Board of Governors in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Der Spielplan für 2026 befindet sich aktuell in der finalen Abstimmung.

