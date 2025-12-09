European League of Football: Raiders Tirol bleiben ELF erhalten

Die Raiders Tirol bleiben der European League of Football erhalten: Nach einer Phase der Unsicherheit hat die österreichische Franchise ihre Teilnahme für die Saison 2026 bestätigt.

Das Team, das bereits seit 2022 in der ELF an den Start gegangen ist, kündigte zunächst nach Streitigkeiten zwischen der Liga und der European Football Alliance (EFA) bereits den Rückzug nach drei Jahren an - doch nachdem EFA und ELF ihren Streit beilegen konnten, bleiben auch die Raiders der Liga erhalten.

Das hat die Franchise in einer Pressemitteilung bestätigt.

Damit geht auch die Aufnahme als vollwertiges Mitglied in die EFA einher. Die Raiders erhalten damit einen Platz im Board of Governors sowie Zugang zu EFA-Anteilen und möglichen finanziellen Überschüssen.